مصر.. فضائية الفراعين تعود للبث بدون توفيق عكاشة

قضت محكمة مصرية الأحد بعودة فضائية "الفراعين" المملوكة للإعلامي والنائب البرلماني السابق توفيق عكاشة للبث من جديد مع استمرار منعه من الظهور.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من شركة فرجينيا للإنتاج الإعلامي المالكة لفضائية الفراعين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بتاريخ 3 مارس 2016 بإيقاف نشاط الشركة وقناة الفراعين لمدة سنة من تاريخه.

وقررت المحكمة عودة بث القناة مع عدم ظهور عكاشة على شاشتها.

وقالت الشركة مالكة الفراعين إن القناة كانت تحرص على إثراء وجدان وعقول الجمهور وزيادة ثقافته وتأهيله وإدراكه وتفاعله مع المجتمع مشيرة إلى أن القناة لا تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة من إعلانات استهلاكية أو برامج ساخرة، وإنما سعت دئما إلى تقديم برامج هادفة.

وكانت المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار في مصر، وعلى خلفية هجوم عكاشة على عدد من السياسيين إثر أزمة لقائه بالسفير الإسرائيلي وما تلاها من تداعيات انتهت بشطب عضويته من مجلس النواب وفصله، قد قررت في مارس الماضي إيقاف البث عن فضائية "الفراعين" المملوكة للإعلامي لمدة عام.

وذكرت أن القرار جاء لمخالفة القناة المبادئ العامة التي تراعيها القنوات المصرية العاملة بالمنطقة الحرة الإعلامية، وفي مقدمتها عدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد واحترام خصوصية الأفراد وعدم التشهير بسمعتهم وسمعة المؤسسات المختلفة.

وناقش مجلس إدارة المنطقة عددا كبيرا من الشكاوى المقدمة ضد قناة الفراعين، والتي اتهمت الفضائية بالتشهير بشخصيات عامة والإساءة لهم والمساس بأمن مصر القومي، الأمر الذي اضطر معه عكاشة إلى إعلان بيع القناة ووقف البث.

ودشن نواب البرلمان وقتها حملة توقيعات لإغلاق "الفراعين"، خاصة أن عكاشة هاجم خلالها عددا من زملائه الإعلاميين والنواب في برنامجه، ووجه إليهم اتهامات مخلة بالشرف وطالبوا بوقف القناة ومنع ظهور عكاشة.

هذا وأعلنت إدارة "الفراعين" أنها ستعود بعد إجازة عيد الفطر، مضيفة أن رئيسة مجلس الإدارة ستتولى بنفسها الإشراف على الترتيبات المبدئية والاستعدادات للعودة وإعادة ترتيب البيت إداريا وماديا وفنيا، ومن المقرر أن تكون هناك قرارات وتغييرات كثيرة فى القناة تتناسب وسياستها.

وقال عز الأطروش مدير عام البرامج بالقناة إن القناة تستعد لتقديم نجوم لها باع فى مجال الإعلام، بجانب عودة برنامج "مصر اليوم" للانطلاق وتقدمه الإعلامية حياه الدرديري.