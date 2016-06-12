من هو هشام بدوي رئيس المحاسبات خلفاً لجنينة؟

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد، على تعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي، رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، بأغلبية ٣٢٩ عضواً خلفاً للمستشار هشام جنينة الذي تمت إقالته من منصبه.

بدأ المستشار هشام بدوي عمله القضائي في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرّج في المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا. وبقي على رأسه من 2005 وحتى 2012 حيث تم استبعاده من جانب جماعة الإخوان.

بعد ثورة 30 يونيو قرر وزير العدل المقال أحمد الزند تعيينه في منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد. وفي 2015 قرر الرئيس السيسي تعيينه نائبا للجهاز المركزي للمحاسبات .

قام بدوي بالتحقيق في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري منها قضية خلية حزب الله عام 2009، وخلية مدنية نصر 2012 وقضية عبدة الشيطان، وقضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إليان، وقضية "البلاك بلوك"، وعدد من قضايا النشطاء السياسيين. كما حقق في العديد من القضايا التي كانت قيادات الإخوان طرفا فيها، كقضية شركة سلسبيل المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم، محمد خيرت الشاطر، وحسن مالك جمعة أمين، ومحمود عزت في عام 1992، والظواهري.