مصر: الطائرة المنكوبة انحرفت لدورة كاملة قبل سقوطها

أعلنت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة أن الطائرة انحرفت لدورة كاملة قبل سقوطها.

وقالت اللجنة إن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة متفقا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق.

وأضافت أنه طبقا للمعلومات الواردة من صانعي مكونات أجهزة مسجلات الطائرة فإنه من المتوقع استمرار الإشارات الصادرة عن أجهزة مسجلات الطائرة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكدت موافقتها على الطلب الوارد من مجلس سلامة النقل الأميركي لتعيين ممثل معتمد للاشتراك في التحقيقات حيث إن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الصانعة للمحركات، وكذلك انضمام أحد الخبراء المتخصصين من الشركة صانعة أجهزة مسجلات الطائرة.