بدء محاكمة 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق

تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة 67 متهماً من بينهم 51 محبوسين احتياطيا و16 هاربا في قضية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة.

وبحسب بيان محكمة استئناف القاهرة يواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حماس، والقتل العمد والشروع في القتل، والتخريب، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتسلل عبر الحدود.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين: ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

يذكر أن موكب النائب العام الراحل هشام بركات قد استهدف بسيارة مفخخة صباح يوم 29 يونيو من العام الماضي بالقرب من منزله بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة أثناء توجهه إلى مكتبه ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة توفي على إثرها بمستشفى النزهة، حيث كانت تجري محاولات إنقاذه.