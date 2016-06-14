دوران الطائرة المصرية قبل سقوطها.. هل يكشف سبب الحادث؟

ذكرت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة أن الصور الرادارية التي وردت إليها من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة، متفقا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية.

وقالت اللجنة إنه طبقا للمعلومات الواردة من صانعي مكونات أجهزة مسجلات الطائرة فإنه من المتوقع استمرار الإشارات الصادرة عن أجهزة مسجلات الطائرة حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر.

لكن ماذا يعني أو يكشف دوران الطائرة كاملا قبل سقوطها؟ ونحو أي الفرضيات يدعم؟ هل يدعم فرضية الحادث الإرهابي؟ هل يدعم فرضية العطل الفني؟

اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤن الخارجية يجيب عن كل التساؤلات لـ العربية.نت ويقول إن دوران الطائرة المصرية لدور كامل يمينا ويسارا قبل سقوطها يعني أن الطائرة فقدت الارتفاع القانوني المسموح لها وهو ما يعني تعرضها لشيء ما فالارتفاع القانوني المسوح به عالميا للطيران هو 37 ألف متر وفقد الارتفاع يعني ان الطائرة وصلت لارتفاع منخفض هو 15 ألف متر ودورانها يسارا ويمينا ولدورة كاملة ناجم عن هذا الأمر وصولها لذلك يعني أن هناك شيئا طارئا حدث على متن الطائرة لكن هذه المعلومة وحدها لا تكفي للتأكد من هذا الشيء الطارئ الذي تعرضت له فقد يكون حادثا إرهابيا أو عطلا فنيا ولكن لابد من الاستناد لبيانات أخرى تؤكد هاتين الفرضيتين.

ويضيف أن البيانات الأخرى لابد أن تكون من 3 اتجاهات:

الأول : الصندوقان الأسودان حيث يحويان الأسرار الكاملة والتفاصيل الدقيقة لما حدث في الطائرة.

الثاني: تحليل حطام الطائرة لنعرف منه السبب الذي من أجله دارت الطائرة يمينا ويسارا لدورة كاملة قبل سقوطها .

الثالث: جميع الوثائق الخاصة بالطائرة وتشمل كافة بيانات الطائرة والأطقم والمطارات التي هبطت فيها خلال الرحلة وبيانات أبراج المراقبة الجوية وصور الرادارات وبيانات الركاب.

ويقول الخبير العسكري المصري: إن معلومة دوران الطائرة يسارا ويمينا تحتاج أيضا لزيادة تأكيد من رادارات أخرى فقد تقدمت السلطات اليونانية بهذه المعلومة للجانب المصري موثقة بصور رادارات لكن الأمر - وللدقة - يستلزم الحصول على صور رادارية أخرى بدوران الطائرة قبل سقوطها حتى يمكن الوصول لفرضيات سليمة ودقيقة في حالة الوصول لكافة البيانات الأخرى.

ويؤكد الحلبي أن معلومة دوران الطائرة وقبل سقوطها تشير لفرضيتين لا ثالث لهما وهي تعرض الطائرة لعمل إرهابي جعل الطيار يفقد ارتفاعه وتدور الطائرة معه يمينا ويسارا قبل سقوطها أو وجود عطل فني مفاجئ بينما في هذه الحالة يستبعد تماما تعرض الطائرة للقصف، مشيرا إلى أن بيانات الصندوقين الأسودين ستسهم إلى حد كبير في كشف الملابسات، مؤكدا أن الشركة المصنعة للطائرة أكدت أن البطاريات الخاصة بالصندوقين ستظل تعمل حتى 24 يونيو الحالي والأمل معقود في الوصول لهما قبل انتهاء هذه المدة.

لكن ماذا لو انتهت صلاحية البطاريات وتوقف الصندوقين الأسودين عن إرسال الذبذبات والإشارات؟ قال الخبير المصري سيستمر البحث عنهما أيضا مثلهما مثل باقي حطام الطائرة لحين الوصول إليهما وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا، لأن الوصول لسبب سقوط الطائرة متوقف على العثور على الصندوقين وباقي الحطام حتى يمكن تحليلهما ومعرفة سبب الحادث.

ويضيف أن سبب تأخر العثور على الحطام والأشلاء يرجع لأن المكان الذي سقطت فيه الطائرة مفتوح ويتسع يومياً نتيجة تدفق التيارات المائية وتناثر أجزاء الحطام وتحول الأشلاء لقطع صغيرة وفي أعماق بعيدة، وقد يتحلل بعضها بفعل المياه، مؤكدا أن عمليات البحث طالت مسافات كبيرة وأعماقا أكبر تصل إلى 4 آلاف متر وبإمكانيات وتقنيات عالية بإشراف القوات البحرية المصرية وبمشاركة 6 دول هي اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا.