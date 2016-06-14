مستشار السيسي ينفي إجراء مصالحة مع الإخوان في السجون

نفى الشيخ أسامة الأزهري عضو مجلس النواب المصري ومستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية مشاركته في إجراء أي مصالحات لشباب الإخوان في السجون المصرية.

وقال في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء إن محاضراته داخل السجون دورية ومتكررة وليست الأولى وتأتي في إطار التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الدينية من أجل حث السجناء على الانضباط والإصلاح والتهذيب وإسداء النصح سواء داخل السجن أو خارجه عندما يخرجون للمشاركة في بناء وطننا الغالي بإيجابية تجاه المجتمع، وهو تقليد معمول به في كل بلاد العالم وليست مصر فقط.

وأضاف: إن اللقاءات جاءت بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم لإعادة تأهيل النفس وجدانيا ومعرفيا وأخلاقيا، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات وهيئات أخرى دعته لإلقاء عدة محاضرات تثقيفية حول الاستعداد للشهر الكريم".

وأكد الأزهري على تقديره واحترامه لجميع وسائل الإعلام لما لها من دور في بناء المجتمعات والأوطان إلا أن ما نشرته إحدى الصحف المصرية في هذا الصدد غير صحيح بالمرة ويفتقد التثبت وتحري الصواب، لاسيما أن عددا غير قليل من وسائل الإعلام تعقب المنشور حتى كاد يعتمده حقيقة وواقعا.