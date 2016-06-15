الحبس 6 أشهر لمصري وقف عاريا على شرفته.. في نهار رمضان

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بالحبس 6 أشهر لشاب وقف عاريا في شرفة/بلكونة شقته خلال نهار رمضان، مما أثار استياء جيرانه الذين تقدموا ببلاغات ضده متهمين إياه بخدش حيائهم.

وقال المتهم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاما، أمام محكمة جنح حدائق القبة إنه لم يقف عاريا بل كان يرتدي "فانلة وشورت" بسبب ارتفاع درجة الحرارة وإنه "من الصعب والمستحيل" أن يسمح لنفسه بالوقوف عاريا لأنه يقيم في منطقة شعبية معروفة بتمسكها بالعادات والتقاليد ويراعي سكانها مشاعر بعضهم.

وكان قسم شرطة حدائق القبة، شرق العاصمة المصرية القاهرة، قد تلقى بلاغات من المارة وسكان العقارات بالمنطقة يشكون من قيام جارهم الشاب بالوقوف عاريا ومجردا تماما من ملابسه، داخل بلكونة شقته، حيث لم يعد بإمكانهم الوقوف على شرفاتهم أو فتح النوافذ بسبب تصرفه المسيء هذا.

وأكد الجيران، في محضر الشرطة، أنهم تقدموا بشكاوى كثيرة لأسرة الشاب من هذا التصرف، ولكن دون جدوى.

وكشفت تحقيقات النيابة صحة الشكوى، كما أكدت تحريات الأمن أن المتهم دائم الظهور عاريا ببلكونة شقته وأنه لا يعاني من أمراض نفسية ومدرك تماما لتصرفاته.

وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه وإحالته للمحاكمة حيث قررت المحكمة اليوم حبسه 6 أشهر.