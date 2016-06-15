مذكرة تعاون بين مصر والسعودية في مجال الآثار

يغادر مساء اليوم الأربعاء الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع مذكرة تعاون بين وزارة الآثار والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأوضح أحمد عبيد، المشرف على إدارة المنظمات الدولية ومسؤول ملف التعاون الدولي بوزارة الآثار، أن مذكرة التعاون تحتوي على العديد من البنود التي تساهم في "الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للعاملين بوزارة الآثار والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية على حد سواء، من حيث تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي المشترك، والمسح، والتنقيب الأثري، وتطوير الدور التربوي والتثقيفي للمتاحف، وترميم المقتنيات والإدارة المتحفية، إضافة إلى تشجيع الطرفين على إقامة المحاضرات والندوات العالمية وورش العمل ذات العلاقة بمجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني".

وأضاف عبيد أنه بمقتضى هذه المذكرة سيتم وضع العديد من الضوابط لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار بين البلدين، بما يضمن حماية الممتلكات الثقافية الخاصة بهما.

هذا وسيوقع على المذكرة من الجانب السعودي الأمير سلطان بن سلمان عبدالعزيز آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي أعرب عن سعادته بالتعاون مع مصر في مجال الآثار، مؤكدا أن هذا التعاون "لن يكون الأخير بين البلدين".