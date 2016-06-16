إبطال 100 كيلو متفجرات خصصت لتنفيذ عملية إرهابية بسيناء

نجحت أجهزة الأمن المصرية في إبطال مفعول عبوة ناسفة تحتوي على 100 كيلو متفجرات كانت معدة لتنفيذ عمليه إرهابية بسيناء اليوم الخميس.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أن رجال المفرقعات نجحوا في التعامل مع عبوة ناسفة تحتوي على 100 كيلو غرام من مادة T N T شديدة الانفجار وتفجيرها عن بعد عقب العثور عليها بطريق "العريش بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء.

من جانب آخر أكد مصدر أمني مقتل كل من مساعد الشرطة صبحي عبد الحميد محمد، ومندوب الشرطة محمود إبراهيم صبحي من قوة قسم شرطة ثالث العريش بمنزلهما الكائن بحي المساعيد بدائرة القسم بعملية إرهابية فجر اليوم.

وقال إن 4 ملثمين قاموا باقتحام المنزل الذي يقيمان فيه سويا وإطلاق الأعيرة النارية تجاههما مما أدى لمقتلهما في الحال مضيفا أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط المتهمين.