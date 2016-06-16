الطائرة المصرية المنكوبة.. انتشال الصندوق الأسود الثاني

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة مصر للطيران المنكوبة، الجمعة، انتشال الصندوق الأسود الثاني، وذلك بعدما أعلنت، أمس الخميس، عن العثور على مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة.

وقالت إنه بعد النجاح في انتشال جهاز مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة تمكنت السفينة الفرنسية المؤجرة من الحكومة المصرية للمشاركة في أعمال البحث عن حطام الطائرة التي سقطت في مياه البحر المتوسط الشهر الماضي فجر اليوم الجمعة من انتشال الصندوق الأسود الثاني.

وأضافت أنه تم أيضاً انتشال الجهاز على عدة مراحل، وقد نجحت أجهزة السفينة في انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة والتي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل.

وقالت إنه تم على الفور إخطار النيابة العامة بالعثور على الصندوق الثاني والتي أصدرت قرارها بتسليم الصندوقين إلى لجنة التحقيق الفني في الحادث لاتخاذ إجراءات فحص وتفريغ البيانات والمحادثات، مضيفة أنه جار حالياً ترتيبات عملية نقل الصندوقين من السفينة إلى الإسكندرية، وسيكون في استقبالهما مسؤولو النيابة العامة وأعضاء لجنة التحقيق.