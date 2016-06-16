المشير طنطاوي يظهر في حفل إفطار الجيش بجوار السيسي

بعد شائعات طالته في الفترة الأخيرة تفيد بتعرضه لوعكة صحية، ظهر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم السابق في مصر بجوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار السنوي الذي نظمه الجيش المصري الأربعاء.

وشارك في الحفل الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة الجيش والمستشار عدلي منصور الرئيس السابق لمصر ورئيس المحكمة الدستورية السابق، والفريق عبد رب النبي حافظ، أحد قادة حرب أكتوبر.

وكان الجيش المصري قد احتفل الأربعاء بالذكري الـ43 لحرب العاشر من رمضان حيث أكد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماً عظيما في تاريخ مصر العسكري والوطني، تجسيداً لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، ليتحقق أكبر انتصار عسكري للعرب في العصر الحديث.

ووجه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء أح سعيد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكداً أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عيناً ساهرة على أمن مصر واستقرارها والوفاء بالمهام والمسؤوليات التي كلفهم الشعب بها، وأن تظل القوات المسلحة دائماً درعاً قوياً لمصر يحمي أمنها القومي ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها.