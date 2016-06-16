3 قتلى و10 مصابين في حريق التهم عدة منازل جنوب القاهرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حريق التهم عدة منازل بمنطقة الدرب الأحمر جنوب القاهرة.

وذكر مصدر أمني أن حريقاً هائلاً نشب في عشة حمام أعلى العقار رقم 33 شارع دويدار خلف مستشفى الحسين الجامعي بمنطقة الدرب الأحمر، وتم على الفور توجيه 12 سيارة للتعامل مع النيران، حيث نجح رجال الإطفاء في السيطرة عليه وإخماده.

وذكر شهود عيان لـ"العربية.نت" أن الحريق امتد لنحو 5 منازل مجاورة ما أدى إلى احتراقها ومصرع سيدتين وإصابة نحو 9 من الأهالي ومساعد شرطة من الحماية المدنية.

من جانبه، قام مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بزيارة مصابي الحريق بمستشفى الحسين الجامعي.

واطمأن مدير الأمن على حالة المواطنين الستة المصابين، وكذلك حالة مساعد الشرطة صلاح محمد يوسف التابع لقوة الإدارة العامة للحماية المدنية، والذي أصيب أثناء تأديته لواجبه فى إخماد الحريق.

في سياق متصل ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك العقار المتسبب في الحريق، ويدعى مصطفى الأصبجي، حيث يسكن الطابق الأخير منه ويقوم بتربية الحمام فيه.

إلى ذلك قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه سيتم تجهيز أماكن مؤقتة لاستضافة الأسر وتوفير كافة احتياجاتهم، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة لمعاينة حالة العقارات المحترقة وتسكين الأسر المتضررة.

وأكد أنه سيتم تسكين السكان في منطقة بدر التابعة للمحافظة مع تصرف تعويضات لهم وفقاً للقواعد المحددة.