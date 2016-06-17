العثور على 6 عبوات ناسفة داخل مدرسة بأسيوط

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إبطال مفعول 6 عبوات ناسفة بدائية الصنع عثر عليها داخل مدرسة للتعليم الإبتدائي في مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط جنوب مصر.

وكان مدير أمن أسيوط قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوجود قنابل يدوية داخل إحدى الغرف بمدرسة الروضة الابتدائية المشتركة بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنها 6 قنابل بدائية الصنع وتم إبطال مفعولها على الفور.

وكشفت تحريات الأمن أن خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص يتزعمها مدرس ابتدائي وراء الواقعة حيث تبين وجود العبوات داخل دولاب بغرفة مدرس التربية الرياضية بالمدرسة ويدعى "محمود.ع.ع" وتم التعامل معها وإبطالها على الفور.

وأكدت تحريات الأمن أن مدرس التربية الرياضية اشترك مع 3 آخرين من أصدقائه ممن ينتمون لجماعة الإخوان في تكوين خلية إرهابية استعدادا لارتكاب أعمال العنف في الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، وأنهم أخفوا القنابل في المدرسة التي لا يمكن تفتيتشها من جانب قوات الأمن.

وعلى الفور، ألقت قوات الأمن القبض على أحد أفراد الخلية ويدعى "هشام.ح.خ" والذي اعترف بارتكابه الواقعة بمساعدة الآخرين، وتكثف جهودها للبحث عن المدرس وباقي أفراد الخلية.