بالصور: هذان هما الصندوقان الأسودان للطائرة المصرية

أعلنت لجنة التحقيق الفني في حادث الطائرة المصرية التي سقطت في مياه البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي باستلام جهازي مسجل محادثات كابينة القيادة ومسجل معلومات الطائرة من النيابة العامة وذلك بعد انتشالهما من موقع العثور على حطام الطائرة .

وقالت اللجنة إنه جار نقل الجهازين إلى مقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني لبدء عملية فحصهما تمهيدا لاستخراج ما بهما من معلومات، وقد يستغرق تحليل البيانات عدة أسابيع، وفي حال كانت وحدة الذاكرة بالجهازين في حالة جيدة فسيتم البدء فوراً في تفريغ محتوياتهما في معامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران، أما إذا كان هناك تلف بسيط في إحداهما أو كليهما فسيتم اتخاذ اللازم نحو إصلاح هذا التلف محليا، وعند وجود تلف جسيم فستتم إجراءات الإصلاح بالخارج بمعرفة لجنة التحقيق .

وتجد الإشارة إلى أن التحقيق الفني في الحادث لا ينتهي عند استخراج المعلومات من الصناديق المنتشلة، وبالرغم من أهمية تلك البيانات إلا أنها تعد جزءا من التحقيق في سياقه الكامل .