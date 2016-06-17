مباحثات مصرية أيرلندية حول مكافحة الإرهاب

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، شارلي فلانغان، وزير خارجية أيرلندا الذي يزور مصر لإجراء مشاورات مع نظيره المصري والتباحث حول سبل دعم العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير شكري استقبل وزير خارجية أيرلندا والوفد المرافق بمقر وزارة الخارجية، حيث أُجريت جلسة مباحثات مطولة بين الجانبين، استعرض خلالها وزير الخارجية المصري التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، والتحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والأضرار التي أصابت قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه رغم تلك التحديات إلا أن الحكومة المصرية منخرطة بشكل فعال في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف إحداث نقلة في الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطن المصري.

وأوضح أبوزيد أن المشاورات تناولت أيضا العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطور الذي تشهده تلك العلاقة على ضوء نتائج اجتماعات لجان المشاركة، إلا أن وزير الخارجية أكد في الوقت ذاته أهمية أن يدرك الاتحاد الأوروبي طبيعة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وأن مصر تسير بخطى ثابتة على مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان اتساقاً مع الدستور المصري ومبادئه.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير الأيرلندي حرص على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري للتطورات الخاصة بالأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية وسبل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات، والأوضاع في ليبيا وسوريا وجهود مكافحة الإرهاب.