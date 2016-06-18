السيسي يشيد بدور الجيش في مكافحة الإرهاب

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى التهنئة لرجال القوات المسلحة وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذا اليوم سيظل يوماً عظيماً فى تاريخ مصر العسكري والوطني ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، ليتحقق أكبر انتصار عسكري للمصريين في العصر الحديث.

وأشاد خلال لقائه بقادة القوات المسلحة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالجهد الذى تبذله القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكداً أن هذا الجهد لا يقل أهمية عن النصر الذى حققته القوات المسلحة من أجل تحرير الأرض والحفاظ على استقرار الدولة.

وأكد السيسي أن الشعب المصرى يقدر لقواته المسلحة هذا الدور العظيم، مشيداً بدور الجيش في المساهمة في المشاريع التنموية الكبرى بجانب الوزارات المعنية بالدولة من أجل تحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

ووجه الرئيس المصري التحية لجيل النصر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل مع الشعب المصرى العظيم على قلب رجل واحد حتى تستعيد مصر مكانتها بين الأمم.

ويأتي احتفال مصر بذكرى العاشر من رمضان عندما انتصر الجيش المصري على الإسرائيليين في حرب أكتوبر عام 1973.