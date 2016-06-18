صندوقا الطائرة المصرية تحت المجهر.. فهل يكشف اللغز؟

بدأت لجنة التحقيق في حادت طائرة مصر للطيران المنكوبة، التي سقطت في مياه البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي (مايو)، اليوم السبت في فحص الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين تم العثور عليهما بعد ثلاثة أسابيع من وقت وقوع الحادث على أمل أن يكشف لغز هذا السقوط الذي فجع البلاد.

وتقوم اللجنة خلال عملية الفحص بالوقوف على مدى تضرر الصندوقين وإمكانية تفريغ محتويات "بطاقات الذاكرة"، لاسيما وأن الصندوق الأول يقوم بتسجيل آخر نصف ساعة لما يدور داخل قمرة القيادة، والاتصالات التي تتم بين قائدة الطائرة وبرج المراقبة، في حين يحتوي الصندوق الثاني على بيانات الطائرة من حيث الارتفاع والمتغيرات التي حدثت لها وقت وقوع الحادث.

وسيتقرر على ضوء عملية الفحص ومدى التلف والضرر الذي أصاب الصندوقين، إمكانية تفريغ محتوياتهما في القاهرة أو في الخارج.

على جانب آخر تتواصل عمليات البحث عن بقايا حطام الطائرة من أجل الحصول على أجزاء رئيسية من الطائرة لإعادة ترميمها ومعاينتها من قبل لجنة التحقيق.

وكانت لجنة التحقيق أعلنت الجمعة، انتشال الصندوق الأسود الثاني، وذلك بعدما أعلنت، قبلها بيوم أي الخميس، العثور على مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة.

