مصر: تأجيل محاكمة قلاش والبلشي وعبد الرحيم لـ25 يونيو

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم برئاسة المستشار وائل خضر تأجيل محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، لاتهامهم بإيواء مطلوبين داخل مقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت لجلسة 25 يونيو لفض الأحراز وسماع الشهود.

وانتهت هيئة محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خض من سماع طلبات ومرافعة الدفاع في محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، لاتهامهم بإيواء مطلوبين داخل مقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت.

وطالبت هيئة الدفاع بانتداب فني لإعداد الأسطوانات المدمجة المحرزة لتفريغها عن واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وطالب طارق نجيدة محامي نقابة الصحفيين، باستدعاء أحمد طه الزاهد وحازم رشوان ضابطي الأمن الوطني ومأموري القبض على بدر والسقا، لسؤالهم عن شهادتهم بنيابة شبرا عن وقائع القبض.

كما طالب نجيدة باستدعاء كل من حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، وعمرو منصور بدر ومحمود حسني، المتهمين في المحضر رقم 4016 لسنة 2016، وكذلك وليد سيف ومحمد حسين ومحمد عبد العليم مسئولي أمن النقابة وقت الواقعة، و عمرو ابراهيم مدير أمن النقابة، ومحمود كامل عضو المجلس.

وطالب طاهر خاطر عضو الدفاع عن خالد البلشي، بتصريح من مصلحة الجوازات بشهادة تحركات كل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم.

وكانت نيابة وسط القاهرة أحالت نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس للمحاكمة بتهمة إيواء هاربين من العدالة، على خلفية القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحفيين مطلع الشهر الماضي وكانت أخلت النيابة سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة القضية.