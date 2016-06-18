مصر توقف 173 مهاجراً غير شرعي حاولوا التسلل لأوروبا

أحبطت السلطات المصرية هجرة غير شرعية لـ 173 شخصا حاولوا التسلل عبر سواحلها لأوروبا.

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري إن قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية في مكافحة أعمال التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود، تمكنت من القبض على 33 متسللا من جنسيات مختلفة بمنطقة سيدي بشر أثناء تجمعهم واستعدادهم لاستقلال إحدى "البلنصات" والتوجه بها إلى جنوب أوروبا، مستغلين وقت الإفطار لتنفيذ محاولتهم إلا أن يقظة رجال القوات البحرية حالت دون تنفيذهم مخططهم .

وأضاف أن إحدى الدوريات الساحلية تمكنت كذلك من ضبط مركب صيد شمال رشيد يحمل على متنه 35 متسللا أثناء قيامهم بالهجرة غير شرعية كما تمكنت عناصر حرس الحدود بنطاق المنطقة الغربية العسكرية من إحباط محاولة 19 آخرين من التسلل من الشرق إلى الغرب جنوب منفذ السلوم البري فيما نجحت عناصر حرس الحدود بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بواسطة دوريات مشتركة مع القوات البحرية من القبض على 86 متسللا من جنسيات مختلفة بمنطقة البرلس أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر.