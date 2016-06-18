المتهم محمد مرسي.. إعدام و85 عاما وينتظر المزيد

بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت (18 يونيو)، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المؤبد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أصبحت جملة الأحكام ضد الرئيس الأسبق 85 سنة سجناً وحكما بالإعدام.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (أولي 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي تنتظر النطق بالحكم.

"العربية. نت" تستعرض جملة الأحكام الصادرة على مرسي منذ عزله وحتى الآن مع العلم أن جميع هذه الأحكام غير نهائية وتم الطعن والاستئناف عليها .

قتل المتظاهرين

في 21 أبريل من العام 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاماً على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم قضية الاتحادية. وترجع تلك القضية إلى الأول من سبتمبر 2013، عندما أحالت النيابة العامة محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام الراحل هشام بركات 14 مشتبها بهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.

وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر عام 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

قضية وادي النطرون

في 16 يونيو من العام 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الهروب من سجن وادى النطرون" والمتهم فيها 129 متهمًا على رأسهم الرئيس الأسبق وقيادات الإخوان .

وتعود وقائع القضية إلى 21 ديسمبر من العام 2013 عندما أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011.

وضمت لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والداعية يوسف القرضاوي.

واتهمت النيابة قياديي الجماعة في القضية والرئيس المعزول بأنهم اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتدريب عناصر مسلحة إيرانية لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون المصرية، وتهريب مساجين بينهم أعضاء في حماس وحزب الله.

قضية التخابر مع حماس

في 16يونيو من العام 2015 عاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و 15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، كما عاقبت 16 آخرين بينهم 13 هارباً بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

وضمت لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية وفقا لما أعلنته النيابة العامة المصرية، السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

التخابر مع قطر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و15سنة أخرى في نفس القضية بتهمة تسهيل تسريب وثائق ومستندات ، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر.



وتعود وقائع القضية إلى 6 سبتمبر من العام 2014 أحال النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء الإخوان إلى محكمة الجنايات، في القضية

وأسندت النيابة العامة للرئيس المعزول وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.

