مقتل ضابط بتفجير عبوة ناسفة وسط سيناء

أفادت مراسلة العربية بمقتل ضابط شرطة وأصيب عريف، إثر تفجير عبوة ناسفة في سيارة شرطة أثناء قيامها بعميات تمشيط على طريق مركز الحسنة بوسط سيناء.

وقالت المصادر إن العبوة تم زراعتها عن طريق مجهولين على جانبي الطريق، وانفجرت لحظة مرور السيارة على الطريق، ما أدى إلى مقتل النقيب محمد أنور جمعة، 30 عاماً، من قوة قسم شرطة الحسنة، وإصابة عريف شرطة عبدالله عبدالحفيظ عوض، 28 عاماً، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بالعريش.

وكان 20 من أنصار بيت المقدس قد قتلوا وأصيب عدد آخر في عمليات قصف جوي لمعاقل أنصار التنظيم جنوب العريش في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقالت المصادر إن الطائرات الأباتشي قصفت عدة أهداف، منها تجمع كبير يضم العديد من أنصار التنظيم عقب صلاة التراويح بمنطقة مزارع جهاد أبو طبل جنوب مدينة العريش بالقرب من مطار العريش الدولي، وأسفرت عمليات القصف عن مقتل نحو 20 وإصابة 25 آخرين.