وزير الدفاع المصري: جيشنا قادر على اقتلاع الإرهاب

أكد الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع المصري، أن لمصر قوات مسلحة قوية وقادرة على اقتلاع جذور الإرهاب الأسود من فوق كل الأراضي المصرية، ورجالها على استعداد دائم للوفاء بمهامهم ومسؤولياتهم مهما بلغت التضحيات، ودرء أية أخطار قد تهدد الوطن أو سلامة ووحدة أراضيه.

وقال خلال لقائه بعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية إن الجيش المصري قادر على حماية حضارة شعب مصر وصون إنجازاته وتحقيق تطلعاته المشروعة في التنمية والرخاء وبناء مصر الحديثة، مضيفاً أن الاحتفال بأسر الشهداء والمصابين يأتي تزامناً مع اقتراب ذكرى ثورة الـ30 من يونيو التي صححت المسار وأعادت لمصر قوتها وريادتها.

وأكد وزير الدفاع المصري أن أسر الشهداء والمصابين لهم في قلب كل مقاتل من أبطال القوات المسلحة مكانة خاصة لا ينازعهم فيها أحد، لأنهم افتدوا مصر بأرواحهم ودمائهم الطاهرة ليعيدوا للوطن عزته وللشعب المصري أمنه وسلامته، مضيفاً أن "مصر اليوم في عهدها الجديد تدين لكم ولأبنائنا الشهداء بما وصلت إليه من تقدم وازدهار، فبفضلهم انطلقت كتائب التعمير من أبناء الوطن للعمل والتشييد، يزرعون الحب والأمل في النفوس، ويغرسون الخير في القلوب، معززين في النفوس والعقول أسمى معاني الوطنية وقيمها ومبادئها في ولاء وحسن انتماء لمصر وشعبها".

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.