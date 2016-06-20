انطلاق التدريب البحري المصري الفرنسي "كليوباترا 2016"

في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك " كليوباترا 2016 "بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتي تضم حاملة الطائرات #الميسترال "جمال عبد الناصر" وعناصر من القوات البحرية الفرنسية وسيستمر لعدة أيام.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

يأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين اللتين تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات.