القاهرة تطالب بالإفراج عن 7 مصريين محتجزين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع حالة المواطنين السبعة الذين تم احتجازهم على بوابة الكراريم بمدينة مصراتة الليبية.

وقالت إن المواطنين هم محروس جمعة بركات سيد وخلف ناجح عرابي ونبيل حفظي السيد محمد ووليد فرحات سيد ومحمد أحمد سيف إبراهيم ونجاح جمال خضرو رامي رضا خضر، حيث استقبل المسؤولون بالقطاع القنصلي ذويهم الاثنين بمقر وزارة الخارجية، والذين أفادوا بأن المواطنين كانوا في طريق العودة إلى مصر حين تم توقيفهم على البوابة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية أن الوزارة تجري اتصالاتها مع الأجهزة المعنية، كما يقوم سفير مصر في طرابلس والمقيم حالياً في القاهرة بسبب الظروف الأمنية بالتواصل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى مكان احتجازهم وبحث سبل الإفراج عنهم.

وجددت وزارة الخارجية التحذير من السفر إلى ليبيا والتواجد في مناطق التوتر والصراعات، في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية، خاصة وأن عدم وجود تمثيل دبلوماسي مصري في ليبيا في الوقت الراهن يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات المماثلة.