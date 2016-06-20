شكري يستقبل أسرة سورية جمع شملها الفنان محمد صبحي بمصر

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، أسرة سورية، نجح الفنان محمد صبحي في جمع شملها من خلال برنامجه التلفزيوني "مفيش مشكلة خالص" الذي يذاع على فضائية "سي بي سي ".

وحضر اللقاء الفنان محمد صبحي وعدد من الفنانين المشاركين في البرنامج إضافة إلى الفنان السوري جمال سليمان.

وكان الفنان محمد صبحي قد جمع شمل الأسرة السورية بعد أن انقطعت بهم سبل التواصل، واستطاع الحصول على تأشيرة لجدة وأبنائها، وأتى بهم إلى مصر للانضمام إلى ابنتها وحفيدتها.

وخلال البرنامج الذي يقدمه قال صبحي لزملائه الممثلين معه: أدواركم انتهت التمثيل انتهى واللحظة القادمة هي من الواقع، مضيفا أن الممثلين عادة يصنعون في التمثيل ما لا يمكن تحقيقه في الواقع لكن الواقع هذه المرة سيكون أجمل من التمثيل مقدما للجمهور المفاجأة.

وتوجه صبحي إلى باب خشبة المسرح حيث دخلت سيدتان سوريتان مسنتان وهما تبكيان، لتخرج سيدة من الجالسين في صفوف المسرح وتهرع مسرعة وباكية وتحتضن السيدة التي تبين أنها والدتها وسط تصفيق حاد من الجمهور الذي قام احتراماً لهذا الموقف الإنساني.

وقال صبحي إن البرنامج نجح في أن يأتي بالسيدة كوكب وهي الأم موجها الشكر لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ومؤكدا أن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية المصرية قدم تأشيرة دخول للوالدة وشقيقتها ليجتمع شملهما مع ابنتها وحفيدتها في مصر.

من جانبها قالت مايا ماهر حمودة الحفيدة إن لديها صديقة تعمل ضمن فريق اعداد برنامج محمد صبحي، واشتكت لها كثيرا من أنها لا تستطيع الحصول على تأشيرة قدوم لجدتها وشقيقة جدتها إلى مصر، وعندما علمت أن الفنان القدير يعد حلقة خاصة عن أهل سوريا عرضت عليه الامر ليوافق على الفور ويتدخل لدى المسؤولين بوزارة الداخلية المصرية وينجح في الحصول على التأشيرة ويجتمع شمل الأسرة في مصر.