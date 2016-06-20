مصر: مسؤول بوزارة التعليم وراء تسريب الامتحانات من 2014

كشفت داخلية مصر التفاصيل الكاملة لتسريب امتحانات #الثانوية_العامة وأكدت تورط مسؤول في وزارة التعليم وزوجته في الواقعة.

وقالت الوزارة إنه في إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بنشر صور تتضمن أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة وإجاباتها قبل قيام الطلاب بأداء #الامتحانات حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات، فقد تم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم وتحديد أدوارهم.

وأضافت أن جهود البحث أسفرت عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عاطف ع.م." رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، حيث تمكن من الحصول على أسئلة وأجوبة امتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسؤول عن طباعة أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، كما قام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسؤول عن المادة بالمطبعة، وقام بنقلها من خلال وحدة تخزين "فلاشة" إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به وعقب ضبطه طلب من شقيقيه المدعو أشرف ع.م. خالد ع.م. بمحو كافة محتويات جهاز الحاسب الخاص به.

وقالت الوزارة إنه بتكثيف التحريات تبين قيام كل من زوجة المتهم وتدعى "هالة ي.م." و"تهاني ي.م." و"صباح ع.م." و"محمد أ.أ."– "محمود م.ع." و"عمر إ.ع." و"أحمد ف.م." و"محمدج.ح." و"عصام م.م." وشهرته "عصام البهنساوي" سبق ضبطه بالاشتراك، فيما بينهم لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، حيث استغلت "هالة ي.م." طبيعة عمل زوجها "عاطف ع.م." بإدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم للحصول منه على أسئلة الامتحانات منذ عام 2014.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعاً عدا المدعو "محمدأ.أ." ويجري ضبطه وعثر بمنزل "هالة ي.م." زوجة المسؤول بالوزارة على المضبوطات التالية، وهي مبلغ مالي قدره 8310 جنيهات وجهاز حاسب آلي محمول و4 أجهزة تليفون محمول وشريحة خط محمول وقارئ "Reader" وجهاز هارد ديسك ودفتر توفير باسم شقيقها المدعو "أحمد ى.م." به رصيد بلغ 570 ألف جنيه وآخر إيداع في15/6/2016 بمبلغ 20 ألف جنيه ودفتر توفير باسم شقيقتها المدعوة "تهاني ي.م." وبعض المشغولات الذهبية.

وقالت الداخلية إنه عثر بمنزل المتهمة "تهاني ي.م." على هاتف محمول، جهاز لوحي، جهاز كمبيوتر، فلاشة، وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.