مصر: ندعم كافة إجراءات البحرين لحفظ استقرارها الداخلي

أعربت مصر عن دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين أخيراً في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنه في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي في مواجهة التنظيمات التي تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية وتخلط ما بين العمل الدعوي والسياسي.

وأكدت وزارة الخارجية على رفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف.

وأعربت عن ثقة مصر في القضاء البحريني ونزاهته في التعامل مع مثل تلك القضايا.