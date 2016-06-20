25 ألف دولار تعويض مؤقت لأسر ضحايا الطائرة المصرية

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سيتم صرف تعويض مؤقت قدره 25 ألف دولار لأسرة كل راكب بالطائرة المصرية المنكوبة والتي سقطت في البحر المتوسط 19 مايو الماضي لحين انتهاء التحقيقات.

وقال إنه سيتم كذلك إصدار شهادات الوفاة من مجلس الوزراء لضحايا الطائرة خلال الـ48 ساعة القادمة مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركات التأمين على صرف مبلغ 25 ألف دولار، كتعويض مؤقت لأسرة كل راكب من ضحايا الطائرة، عقب تحديد الورثة الشرعيين وإصدار إعلان الوراثة لحين إجراء التسوية الخاصة لإصدار القيمة الكاملة للتأمين وفقا للقواعد المتعارف عليها عالميا.

وأضاف في تصريحات صحافية الاثنين أنه تم إنشاء حساب شخصي لكل ممثل عن أسر الضحايا مع توفير اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بكل منهم حفاظاً على الخصوصية، وحساسية الوضع فيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات التي يتم طرحها والرد عليها.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم تزويد الموقع بجميع المعلومات والبيانات والأخبار الصحافية التي تم نشرها أولا بأول مضيفا أن الشركة قامت بالتنسيق مع شركة التأمين المعنية بالتعامل مع الحادث، لاستيفاء كافة متطلبات أسر الضحايا فيما يتعلق بالتعويضات المالية المستحقة لهم في هذا الشأن.