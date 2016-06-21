أهالي ضحايا الطائرة المصرية يتسلمون شهادات وفاة ذويهم

قال شريف فتحي، وزير الطيران المصري، إنه من المقرر أن يتم تسليم شهادات الوفاة الخاصة بضحايا الطائرة المصرية المنكوبة غدا الأربعاء، بحد أقصى، مشيرا إلى أن الشهادات حاليا في مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى عقد بمقر وزارة الطيران المدني في القاهرة حول توقيع عقود تعاون بين #شركة_فالكون لتأمين المطارات وشركة ريستراتا البريطانية، أن مبلغ التأمين الذي تم الإعلان عنه والذي قدر بـ25 ألف دلاور لكل ضحية هو مبلغ تأمين مبدئي فقط، وأن الأهالي من حقهم استلام هذه الدفعة فور الانتهاء من إعلان الوراثة الخاص بكل أسرة.