السيسي يطالب بتفويت الفرصة على محاولات تقسيم المصريين

طالب #الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي بتعزيز التواصل بين الدولة والشباب، وتفويت الفرصة على جميع محاولات تقسيم #المجتمع المصري ونبذ الفرقة والخلاف بين أبنائه.

وأكد خلال حفل الإفطار مساء الاثنين مع الشباب الملتحقين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء على أهمية وحدة #المصريين وزيادة الوعي وتقوية الإرادة لبناء مستقبل #الوطن كما أكد على أهمية البرنامج لإعداد الشباب وتعريفهم بالواقع المصري على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال السيسي إن البرنامج يهدف إلى تشكيل قدرة الشباب وزيادة وعيهم وصقل مهاراتهم، وتأهيلهم للمشاركة المجتمعية والسياسية والإدارية، معربا عن تمنياته بأن يتسع البرنامج لمزيد من #الشباب، حيث تُجرى في الوقت الراهن الاختبارات الخاصة بقبول الدفعة الثانية من الشباب.

وأكد الرئيس المصري على الاهتمام الذي توليه #الدولة للشباب وتأهيلهم، أخذاً في الاعتبار أن عام 2016 هو عام الشباب، منوهاً إلى أنه سيتم انعقاد مؤتمر عام موسع للشباب في سبتمبر القادم بمدينة شرم الشيخ لمناقشة نتائج #الحوار الوطني الجاري مع الشباب منذ مارس الماضي حول كل القضايا التي تهم هم في مختلف المجالات و#القطاعات.