حكومة مصر تطعن على حكم بطلان تيران وصنافير

أعلنت حكومة مصر أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بالطعن على حكم بطلان اتفاقية #تيران و #صنافير والذي صدر الثلاثاء من محكمة القضاء الإداري.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن المجلس يؤكد احترامه لأحكام القضاء المصري، وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

من جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، في تصريحات صحافية إن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه، مضيفا أن الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية انطلاقًا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، وأنها تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.

إلى ذلك، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان المصري هو صاحب الحق في توقيع اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مضيفين أن الاتفاقية لم تصل للبرلمان بعد لمناقشتها وإقرارها.