مصر.. إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، قبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب #منتخب_مصر والنادي الأهلي السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال #الإخوان ، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.

واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB).

وكان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، قد أوصى بقبول الدعوى المقامة من #أبوتريكة وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.