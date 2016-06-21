مصر تستعيد من إسرائيل غطاءي تابوتين أثريين

استعادت #مصر من #إسرائيل غطاءي تابوتين أثريين يعودان للعصر اليوناني الروماني، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار المصرية الثلاثاء.

وشهد وزير الدولة لشؤون الآثار خالد العناني عرض الغطاءين الثلاثاء في المتحف المصري، وكانا قد أخرجا من مصر أثناء الانفلات الأمني الذي رافق ثورة 25 يناير 2011.

وقال رئيس دائرة الآثار المستردة في الوزارة شعبان عبدالجواد إن التابوتين "لم يكونا من بين محفوظات المتاحف ومخازن #الآثار المصرية، ويبدو أنه تم العثور عليهما من خلال اعمال تنقيب غير شرعية".

وأوضح أن " #الإنتربول الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية أنه تحفظ على غطاءي التابوتين عند عرضهما في أحد صالات المزادات في القدس".

وأضاف "قمنا إثر ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة هاتين القطعتين الأثريتين".

وسيبقى التابوتان في المتحف المصري على أن يرمما قبل عرضهما للجمهور، بحسب المصدر نفسه.