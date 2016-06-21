مصر تطبق إجراءات جديدة لتأمين المطارات

قررت #مصر تطبيق نظام جديد لتأمين المطارات. وشهد اليوم الثلاثاء توقيع عقد تعاون بين الشركة الوطنية فالكون لأمن المطارات وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات والتدريب من أجل تدريب عناصر الأمن الجدد لشركة #فالكون ، وذلك بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، بحضور جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة والمهندس إسماعيل أبوالعز رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وأعضاء السفارة البريطانية بالقاهرة.

وتضمنت الاتفاقية توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات، وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكافة مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا وذلك لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم، وكذلك عمل تقارير المخاطر الأمنية واقتراح التوصيات ومراجعة وتقييم إجراءات التفتيش، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للبدء في إنشاء معهد تدريب أمني مشترك بين شركتي ريستراتا والشركة الوطنية فالكون بمصر يشمل كافة تخصصات التدريب في هذا المجال.

وقال وزير #الطيران إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز أمن المطارات المصرية والتزامها الدائم بتبني أفضل النظم والعمليات المعتمدة وتطبيق أعلى الممارسات والمعايير العالمية لأمن المطارات.

ومن جانبه، صرح شريف خالد بأنه من المخطط أن يتم التدريب وفقا لأحدث برامج التدريب العالمية، حيث إن شركة ريستراتا تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال أمن الطيران على مستوى العالم، ولها سابقة أعمال في وضع خطط التأمين والتدريب والاستشارات للمطارات في كثير من الدول بالمنطقة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أن جميع المدربين بشركة ريستراتا معتمدون في مجال #أمن الطيران المدني وحاصلون على شهادات للتدريب صادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) ومن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه من المخطط أيضا أن تقوم العناصر المصرية التي سيتم تدريبها بالاندماج في المعهد التدريبي المزمع إقامته في مصر ليستمر التدريب وفقا لأحدث البرامج والنظم العالمية.