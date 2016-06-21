مصر.. صور جديدة لعائلة مبارك تثير جدلا

أثارت عدة صور جديدة نشرت لعائلة مبارك في مناسبات اجتماعية وفنية الجدل من جديد مصر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاش الحاد حول ظهور أفراد عائلة مبارك وهل من حقهم ممارسة حقوقهم الطبيعية والظهور بشكل طبيعي رغم حالة الاحتقان التي مازال البعض يكنها ضدهم عقب ثورة يناير أم لا ؟ فيما رأى الآخرون أنهم مواطنون مصريون ومن حقهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي طالما لا يوجد عليهم أي موانع قانونية أو أحكام قضائية .

سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري الأسبق، ونجله جمال ظهرا سويا الجمعة الماضي، في حفل عازفة البيانو مشيرة عيسى، بدار الأوبرا المصرية، وأثار ظهورهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن الحفل الذي شاركا فيه كان بمشاركة مجموعة من المواهب في العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون، ومن بينهم فريدة جمال مبارك، ابنة جمال وحفيدة مبارك والبالغة من العمر 6 سنوات، حيث عزفت على آلة البيانو.

وظهرت قرينة الرئيس الأسبق، شاحبة الوجه وجلست في الصف السابع بمقاعد القاعة الكبرى وتم منع المصورين من التقاط أي صور لها ولابنها.



من جانب أخر نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " صورة اليوم لعلاء مبارك الابن الأكبر للرئيس المصري الأسبق وهو يجلس في مسجد السيدة زينب بعد أداء صلاة الظهر ونالت الصورة استحسان الكثيرين.