مصر.. تبرئة 22 متظاهرا حول تيران وصنافير

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، ببراءة 22 شخصًا تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين #مصر والسعودية، أقرت القاهرة بموجبها أحقية #السعودية في ملكية جزيرتي #تيران و #صنافير، وفق مصدر قضائي.

ويأتي ذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري (مختصة بالمنازعات الإدارية) بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية مطلع إبريل الماضي، فيما بادرت الحكومة المصرية بالطعن على الحكم.

وبحسب المصدر القضائي (فضل عدم كشف هويته) " قضت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين (وسط القاهرة)، ببراءة 22 متظاهراً من تهمة التظاهر دون تصريح من الجهات الأمنية في فعاليات جمعة (الأرض هي العرض) احتجاجا على #اتفاقية ترسيم الحدود". ووفق المصدر ذاته، فالحكم أولي قابل للطعن من النيابة.

وتعد هذه هي القضية الخامسة التي تصدر فيها أحكام متعلقة بطعون معارضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وفي 14 يونيو الجاري، قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 52 معارضًا لنفس الاتفاقية، وفي 11 من الشهر ذاته، عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة، 7 متهمين بالتظاهر بدون تصريح في منطقة "كرداسة" (غربي القاهرة) احتجاجاً على اتفاقية الحدود، بالسجن 8 سنوات وغرامة 500 جنية مصري (قرابة 50 دولارًا أميركيًا)، في حكم أولي قابل للطعن.

وفي 4 من ذات الشهر، قضت محكمة أخرى ببراءة 33 متظاهراً حضورياً من أصل 51، وألغت حكم حبسهم عامين (الصادر في 14 مايو الماضي) .

وفي 25 مايو الماضي قضت محكمتان بإلغاء الحكم الصادر في 14 من ذات الشهر، بسجن 47 معارضًا للاتفاقية 5 سنوات، والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنيه (قرابة 10 آلاف دولار).

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم في هذه القضايا عدة تهم بارزة، بينها "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، و"محاولة قلب نظام الحكم".

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 15، 25 أبريل الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض" رفضا للاتفاقية.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.