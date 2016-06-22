مصر.. مسلحون يقتلون شرطيا في العريش

قتل شرطي مصري، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، على حراسة فرع لبنك حكومي بمدينة #العريش بمحافظة #شمال_سيناء(شمال شرق)، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن الحادث أسفر عن #مقتل أمين شرطة (رتبة أعلى من الجندي وأقل من الضابط)، بطلقات نارية بالرأس حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى العسكري بالعريش.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد الأمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفرادها، فيما تعلن جماعات متشددة مسؤوليتها عن كثير من تلك الهجمات، ومن أبرزها تنظيمي "أجناد مصر"، و"أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة في البلاد حملة عسكرية موسعة لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية"، في عدد من المحافظات، وخاصة #سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

ويستخدم الجيش مروحيات "الأباتشي"، ومقاتلات "إف 16" (أميركية الصنع) والمدرعات في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.