سفينة "جمال عبد الناصر" تصل مصر

وصلت #سفينة_ميسترال الحربية "جمال عبد الناصر" التي اشترتها مصر من فرنسا الخميس إلى ميناء الإسكندرية حيث سترسو، وفق ما أعلن التلفزيون #المصري الرسمي.

ونقل التلفزيون صور وصول السفينة التي غادرت ميناء سان نازير الفرنسي في 12 يونيو الجاري متجهة إلى #الإسكندرية.

ويبلغ طول السفينة 199 متراً بعرض 32 متراً وتبلغ حمولتها 22 ألف طن، وسرعتها 18 عقدة (33 كلم في الساعة)، وهي متعددة الأغراض.

ويمكن لسفينة ميسترال نقل 700 رجل ومروحيات ومراكب إنزال ودبابات هجومية وستين عربة.

أما #سفينة ميسترال الحربية الثانية التي ستحمل اسم "أنور السادات" فستسلم إلى مصر في سبتمبر المقبل.

وكانت مصر وفرنسا وقعتا في أكتوبر الماضي عقداً لبيع السفينتين، بعد شهرين على إلغاء عقد بيعهما إلى #موسكو الذي وقع في يونيو 2011 لقاء 1,2 مليار يورو.

ودفعت مصر 950 مليون دولار ثمن هاتين السفينتين.