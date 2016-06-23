مصر تعيد مجموعة من رعاياها العالقين في سوريا

نجحت السفارة المصرية في دمشق في إعادة المجموعة الرابعة من #المصريين العالقين في سوريا خلال العام الجاري.

وذكر محمد ثروت سليم القائم بأعمال #السفارة المصرية في دمشق أن السفارة قد نجحت الخميس في إنهاء إجراءات ترحيل 11 مواطنا مصريا من العالقين مع أسرهم في سوريا، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح القائم بالأعمال أن هذا العدد قد شمل مواطنين #مصريين بالإضافة الى عائلاتهم ممن لجئوا إلى السفارة لمساعدتهم على مغادرة بعض المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، وتفجيرات انتحارية، بالإضافة إلى سيطرة تنظيم #داعش على أجزاء من بعضها، وأبرزها منطقة السيدة زينب الواقعة على أطراف دمشق ومخيم اليرموك بدمشق ومدينة #حلب بالإضافة إلى ريف اللاذقية.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تصل هذه المجموعة إلى أرض #الوطن مساء اليوم، مؤكدا في هذا الصدد حرص السفارة على تسهيل إجراءات عودتهم إلى القاهرة بأسرع وقت ممكن، في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق في مناطق تواجدهم.

وأكد أن المجموعة التي تم تسفيرها اليوم هي الرابعة التي تنجح #السفارة المصرية في #دمشق في إعادتها الى أرض الوطن منذ بداية العام الحالي، منوها الى أن العدد الكلي للمواطنين المصريين وعائلاتهم الذين تمكنت السفارة من تسفيرهم خلال العام الجاري قد وصل الى 56 شخصاً حتى الآن.

وشدد القائم بالأعمال على أن السفارة ستستمر في متابعة أحوال المصريين المتواجدين في #سوريا برفقة عائلاتهم؛ وأنها ستقوم بشكل #دوري بإنهاء الإجراءات اللازمة لتسفير من يطلبون مساعدتها لمغادرة سوريا، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.