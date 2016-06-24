مصر.. إرسال صندوقي الطائرة المنكوبة لفرنسا لإصلاحهما

أعلنت لجنة التحقيق في حادث الطائرة #المصرية المنكوبة وجود تلف شديد في الصندوقين الأسودين، يصعب معه تفريغ البيانات.

وقالت إنه نظرا لحدوث تلف في وحدات الذاكرة الخاصة بجهازي #مسجل #محادثات #الكابينة ومسجل معلومات الطيران للطائرة ما ترتب عليه عدم مطابقة قراءات الاختبارات للقياسات المعتمدة من صانع الجهازين فإن لجنة التحقيق ستقوم بمصاحبة #اللوحات #الإلكترونية الخاصة بالصندوقين إلى دولة فرنسا الأسبوع القادم للقيام بإصلاح وإزالة الترسبات الملحية للجهازين بمعامل مكتب التحقيق الفرنسي ثم العودة الى القاهرة لإجراء تحليل البيانات بمعامل وزارة الطيران المدني.

وأضافت ان السفينة المؤجرة من الحكومة المصرية ستستمر في #انتشال #حطام #الطائرة وتحديد أماكن وجود أشلاء #الضحايا وسينضم فريق من الأطباء الشرعيين الفرنسيين الى الأطباء الشرعيين المصريين للمشاركة في عملية انتشال الأشلاء طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وكانت مصادر مسؤولة قد ذكرت أن المحاولات الأولية لاستخلاص #البيانات باءت بالفشل، مضيفا أنه تقرر سفر #الصندوقين لباريس، حيث توجد معدات أكثر تقدما لاستخلاص المعلومات بصورة أفضل من مصر.