مصر تعرض بالفيديو أول مشاركة للميسترال جمال عبد الناصر

عرض #العميد محمد سمير #المتحدث #العسكري #المصري فيديو لأول مشاركة تدريبية لحاملة #الطائرات #الميسترال جمال عبد الناصر التي وصلت الإسكندرية الخميس، وذلك في التدريبات المشتركة مع فرنسا "كليوباترا 2016".

وقال سمير إن فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي "كليوباترا 2016 " نفذته وحدات القوات البحرية المصرية بمشاركة حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر" بالتعاون مع القوات البحرية الفرنسية، حيث استمر لعدة أيام أثناء رحلة عودة الميسترال من فرنسا.

وأضاف أن التدريبات شملت عمليات الاعتراض البحري والتصدي للتهديدات غير النمطية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية نهاراً وليلاً أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية والاستعداد لخوض معركة بحرية في عرض البحر وتنفيذ المناورة للتعامل مع العناصر المعادية بكفاءة وسرعة عالية، والتدريب على الإمداد والتزود بالوقود أثناء الإبحار.

وشملت التدريبات وفقا للمتحدث العسكري المصري تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية وتأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية، أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين بدقة وكفاءة عالية.

وقال إن عناصر من الجانبين قاموا بالتدريب على #أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن والهجرة غير الشرعية وأعمال البحث والإنقاذ ونجدة السفن الغارقة والتدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالاستعانة بطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات البحرية المشتركة في التدريب وتنفيذ الطلعات الجوية نهاراً وليلاً لإكساب القوات القدرة على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف ، والتدريب على حراسة وتأمين سفينة ذات شحنة هامة أثناء رحلة العودة للميسترال والتي نفذت بكفاءة عالية وبمعدلات قياسية.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن #التدريب ( كليوباترا 2016 ) يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات #المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري وخاصة مع اشتراك الميسترال بطاقمها لأول مرة في كافة مراحل التدريب، مما ساهم بشكل كبير في تنمية قدرات العناصر المشاركة على تنفيذ مختلف المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.