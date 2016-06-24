مصر تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

فازت مصر بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقال #المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر فازت فى انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017 الى 2021، وذلك بانتخاب #السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر فى اللجنة.

وأوضح أبو زيد، أن انتخابات التجديد النصفي لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد #عضوية 9 دول من اجمالى 18 #دولة أعضاء اللجنة، حيث تقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ 9 ، واتسمت الانتخابات بالمنافسة الشديدة .

وأضاف أنه يتم انتخاب #أعضاء اللجنة من جانب الدول الأعضاء بالجمعية العامة للامم المتحدة من أطراف العهد الدولى للحقوق المدنية و#السياسية وعددهم 169 دولة، على ا تتولى لجنة حقوق الإنسان متابعة وتقييم اداء الدول اطراف العهد الدولي فى مدى وفائها بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان.

وأشار أبو زيد الى ان فوز مصر بمقعد تلك اللجنة الهامة من #لجان الامم المتحدة يعكس ثقة #المجتمع الدولى فى #مصر ووفائها بالتزاماتها الدولية ، ويبعث برسالة قوية لكل المشككين فى مدى وفاء مصر بالتزاماتها الدستورية والدولية فى مجال #حقوق _الإنسان.