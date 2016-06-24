وزير دفاع مصر: لا نتهاون بتأمين حدودنا وحماية أمننا

أكد الفريق أول صدقي #صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، أن "تأمين حدود #مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها".

جاءت تصريحات صبحي خلال لقائه عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، حيث شاركهم وجبة الإفطار.

وأكد صبحي أن "تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها"، وأن "القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها".

وأشاد بـ"الدور البطولى لمقاتلي #المنطقة_الجنوبية العسكرية في الدفاع عن تراب مصر وحماية أمنها القومى عبر حدودها الجنوبية".

واستعرض صبحي عدداً من القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن واستقرار مصر، مؤكداً أن "القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهامها بتجرد تام فى حماية الوطن والمشاركة بقدراتها وإمكاناتها في دعم مقومات التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر".

وأشار إلى "إسهامات القوات المسلحة في تنمية #صعيد مصر، والمعاونة في تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين خاصة في المناطق النائية إيماناً منها بأن تنمية جنوب الوادي تعتبر دعامة قوية للبنية لمتطلبات الأمن القومي المصري".