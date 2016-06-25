مصر.. تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين لسماع شهود الإثبات

قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل ثالث جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحافيين المصريين، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، لجلسة 2 يوليو لسماع شهود الإثبات ضابطي الأمن الوطني وأفراد أمن النقابة وحاتم زكريا عضو مجلس النقابة.

كما قررت المحكمة تأجيل سماع شهود النفي إلى يوم 9 يوليو المقبل.

وقد تغيب النقيب وعضوا المجلس عن الحضور، وقامت المحكمة بفض الأحراز، وهى 3 إسطوانات مدمجة، إحداها مقدمة من النيابة العامة، والأخرى من المحامي عاصم قنديل، والثالثة من وزارة الداخلية.

ووافق رئيس المحكمة على السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على تلك الأسطوانات ونسخها، وكذلك الاستماع الى ضابطي الأمن الوطني في الجلسة المقبلة.

كانت النيابة العامة، قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحافيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحافيين.