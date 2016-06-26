السيسي: علاقتنا بأميركا استراتيجية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي الأحد وفداً من مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب الجمهوري دانا رورباخر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس رحب بأعضاء الوفد، مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة، مشيراً إلى أهمية مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء وفد مجلس النواب الأميركي أشادوا بما حققته #مصر من تقدم سياسي واقتصادي على مدار العامين الماضيين، مشيدين بجهودها ومساهمة قيادتها السياسية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط على الصعيد الإقليمي ولكن أيضاً على المستوى الدولي.

وأكد أعضاء الوفد على عُمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وأشادوا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للتقريب بين الثقافات، فضلاً عن جهودها الدؤوبة لترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين كافة أبناء الشعب المصري. وأن مصر حريصة على عدم التمييز بين أبنائها لأي سبب وإعلاء قيمة المواطنة.

وأكد السيسي، على أن #العلاقات_المصرية_الأميركية قوية ومُتشعبة وتشمل العديد من مجالات التعاون التي تتطلع مصر إلى تعزيزها، مشيراً إلى أهمية التعاون العسكري بين البلدين كأحد أهم محاور تلك العلاقات.