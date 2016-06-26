برلمان مصر يوافق على اتفاقية الملك سلمان لتنمية سيناء

وافق #مجلس_النواب المصري اليوم الأحد على اتفاقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية سيناء.

ووافق النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج #الملك_سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض في 20 مارس 2016 بين حكومتي #السعودية ومصر.

وأعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الاتفاقية تنص على تخصيص 1,5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي يهدف إلى تمويل عدة مشروعات رئيسية في المرحلة الأولى، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، ومشروع محور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات، منها 8 على محور التنمية، ومشروع طريق الجدي.

وذكرت الوزيرة أن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تتضمن تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة، ومشروع طريق "النفق– النقب"، ومشروع تطوير الطريق الساحلي العريش – الميدان، مشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش.

وتضمنت الاتفاقية تمويل مشروع التجمعات الزراعية والتجمعات السكنية، ومشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة.