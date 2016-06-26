بعد تسريبه..مصر تلغي امتحان الديناميكا للثانوية العامة

قررت وزارة التعليم المصرية إلغاء امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة والذي أجري اليوم الأحد بعد ثبوت تسريبه. وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ" العربية نت" إن الوزارة اكتشفت تسريب الامتحان وأجوبته، لذلك قررت إلغاءه وإعادته في وقت لاحق، تطبيقاً للقانون ولمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكانت صفحة "شاومينج" لتسريب الإمتحانات، قد نشرت امتحان مادة الديناميكا التي أداها طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، فجراً و قبل بدء لجان الامتحانات بـ 5 ساعات. وقال آدمن صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، عبر رسالة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تسلم امتحان الديناميكا منذ الساعة الثانية فجر الأحد، وطالب بمحاكمة قيادات الوزارة على هذا التسريب كما طالب بإعادة الامتحانات.

ضبط بعض مسربي الامتحانات على فيسبوك

من جانب آخر، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط القائم على إدارة صفحتين على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه تم ضبط القائم على إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وتطبيق "واتس آب"، يقوم من خلالهما بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتي من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها وعرضها للبيع على الطلاب مقابل مبلغ مالي قبل موعد إجراء الامتحانات.

و أكدت المعلومات والتحريات أن القائم على إدارة الحسابين المدعو "عبدالرؤوف ط.ع" سن 21 - طالب - ومقيم بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي وعدد من الأوراق لأسئلة "اللغة الألمانية والإيطالية والتاريخ والجيولوجيا وعلوم البيئة" للعام الدراسى الحالى 2016، وبفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة.

وعند مواجهته، اعترف بملكيته للهواتف وبقيامه بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الأعوام السابقة مقابل دفع مبالغ مالية على الصفحتين المشار إليهما، بهدف النصب على الطلاب والتربح المادي من خلال تحويلات مالية له على الهاتف المحمول.