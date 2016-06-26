شكري: ترسيم الحدود مع السعودية تم بشكل محسوب

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنه مقتنع أن المسار الذي تم فيه توقيع اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية تم بشكل محسوب، ولم يكن به أي عشوائية، وأنه تم بما يراعي القواعد السياسية والتفاوضية وليس هناك أمر تم دون تقدير لأبعاده ونطاق تنفيذه.

وأوضح شكري الأحد، أن الدولة اتخذت مواقف مدركة تماما، وترى أن ما اتخذته أدى إلى النتائج المرجوة منه، موضحا أنه لا أحد يدعي أن السلطة التنفيذية معصومة من الخطأ مثل الجميع.

وأكد وزير الخارجية المصري أن العلاقة المصرية السعودية وثيقة ومستمرة، مشيرا إلى تحدثه مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير دائماً في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري لم يؤثر على التعاون البناء بين القاهرة والرياض.