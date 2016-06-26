مقتل مجند في قوى الأمن شمال سيناء

أفادت مراسلة العربية في القاهرة بمقتل مجند من قوات الأمن المصرية في جنوب #الشيخ_زويد، شمال سيناء برصاص قناصة مجهولين صباح اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن مجهولين استهدفوا كمينا أمنيا، بقرية "الجورة"، جنوب الشيخ زويد، وقد قتل المجند محمود سامي أحمد حسنين، 24 عاما، من الجيزة، إثر إصابته بطلق ناري في الحوض.

يذكر أن أمس السبت قتل أيضاً مجندان من قوات الأمن وأصيب 3 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة أمنية خلال سيرها على طريق قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وتشهد منطقة #شمال_سيناء اعتداءات وهجمات متكررة تستهدف القوى الأمنية منذ أشهر عدة.