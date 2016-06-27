ترحيل الإعلامية اللبنانية ليليان داوود من مصر

ألقت السلطات المصرية القبض على الإعلامية اللبنانية ليليان داوود من منزلها بحي الزمالك لترحيلها إلى لبنان.

وأعلن زياد العليمي محامي الإعلامية التي تعمل في مصر قيام أجهزة الأمن باحتجازها تمهيدا لترحيلها بعد إنهاء تعاقدها مع فضائية "اون تي في".

وقال العليمي إنه تم الاتفاق على إنهاء تعاقد داوود مع قناة "أون تي في" التي اشتراها مؤخرا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الملياردير نجيب ساويرس وبمجرد عودتها إلى المنزل اقتحم منزلها 8 عناصر أمنية من مباحث الجوازات، وأجبروها على الخروج معهم لترحيلها من مصر.

على الجانب الآخر أعلن الصحافي محمد الجارحي، رئيس تحرير أحد البرامج بالقناة خبر القبض على الإعلامية اللبنانية التي أعلنت عبر حسابها اليوم على تويتر إنهاء تعاقدها مع القناة.

وكتبت داوود، عبر حسابها على "تويتر"، أعلن إنهاء تعاقدي رسميا مع " أون تي في" بعد ٥ سنوات بدأناها يونيو ٢٠١١.

من جانبه قال د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن القانون الدولي يمنح الدول حق إبعاد الأجانب طالما ارتأت السلطات أن وجودهم يشكل خطرا على البلاد ودون اللجوء للقضاء.

وقال لـ"العربية نت" إن القانون يمنح السلطة التنفيذية حق إصدار قرارات سياسية وسيادية متعلقة بإبعاد الأجنبي وذلك إذا رأت أن وجوده يمثل مساسا بالأمن القومي أو يثير البلبلة أو يؤدي أعمالا من شأنها إثارة الرأي العام أو حفاظا على العلاقات التي تربط الدولة بالدول الأخرى التي ينتمي إليها الأجنبي المبعد.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإبعاد المتهمين في قضية خلية الماريوت حفاظا على المصالح العليا للبلاد وتوطيدا للعلاقات مع الدول التي ينتمي إليها المتهمون.